Минсельхоз РБ: покупкой «Индюшкина» заинтересовались несколько компаний

Замминистра сельского хозяйства Башкортостана Юрий Лысов рассказал, что уже несколько компаний заинтересовались покупкой Башкирского птицеводческого комплекса имени Гафури, развивавшего бренд «Индюшкин».

«Есть уверенность, что уникальное производство заработает», — приводит слова чиновника «Коммерсантъ».

Он отметил, что крупнейший кредитор предприятия Россельхозбанк готов сдать инвестору комплекс в аренду с последующим выкупом. Замминистра предположил, что торги по продаже имущества банкрота пройдут во второй половине года.

Напомним, что «Индюшкин» был признан банкротом из-за долга перед налоговой в 200 млн рублей. Крупнейшим кредитором предприятия был Россельхозбанк, забравший долю семьи башкирского предпринимателя Марселя Юсупова.



