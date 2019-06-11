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Промышленность

Минсельхоз РБ: покупкой «Индюшкина» заинтересовались несколько компаний

20:14, 11.06.2019
Минсельхоз РБ: покупкой «Индюшкина» заинтересовались несколько компаний
Фото: prav.tatarstan.ru

Замминистра сельского хозяйства Башкортостана Юрий Лысов рассказал, что уже несколько компаний заинтересовались покупкой Башкирского птицеводческого комплекса имени Гафури, развивавшего бренд «Индюшкин».

«Есть уверенность, что уникальное производство заработает», — приводит слова чиновника «Коммерсантъ».

Он отметил, что крупнейший кредитор предприятия Россельхозбанк готов сдать инвестору комплекс в аренду с последующим выкупом. Замминистра предположил, что торги по продаже имущества банкрота пройдут во второй половине года.

Напомним, что «Индюшкин» был признан банкротом из-за долга перед налоговой в 200 млн рублей. Крупнейшим кредитором предприятия был Россельхозбанк, забравший долю семьи башкирского предпринимателя Марселя Юсупова.

ПромышленностьАгропром Башкортостан
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