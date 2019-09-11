Матч «КАМАЗа» с московским «Спартаком» состоится 25 сентября
Российский футбольный союз (РФС) принял решение провести все матчи 1/16 финала Кубка России в единый день.
«Конечно же, мы заинтересованы, чтобы российские клубы имели возможность как можно лучше подготовиться к матчам Лиги чемпионов. РФС и РПЛ готовы всегда идти им навстречу, в том числе и когда клубы согласовывают и утверждают календарь на сезон.
Как мы понимаем, сейчас они не смогли договориться между собой о компромиссных датах игр в чемпионате и Кубке России. Кроме того, РФС считает, что все участники розыгрыша Кубка должны быть в равных спортивных условиях. Поэтому в соответствии с регламентом мы приняли решение, что игры 1/16 Кубка России состоятся в один день — 25 сентября», — приводит слова директора по коммуникациям РФС Кирилла Мельникова пресс-служба организации.
Таким образом, игра между «КАМАЗом» и «Спартаком» из Москвы, а также матчи всех остальных пар состоятся 25 сентября.
Напомним, ранее генеральный директор «КАМАЗа» Айнур Миннеханов назвал встречу со «Спартаком» мегасобытием для Набережных Челнов.СпортФутбол Татарстан
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