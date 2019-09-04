Гендиректор «КАМАЗа»: «Приезд «Спартака» в Челны — это мегасобытие для города»

Генеральный директор «КАМАЗа» Айнур Миннеханов прокомментировал итоги жеребьевки Кубка России, по итогам которого челнинскому клубу достался московский «Спартак».

— С одной стороны, жребий мог быть к вам более щадящим. С другой — приезд «Спартака» станет мегасобытием для города.

— Мы хотели «Спартак»! Конечно, на стадионе будет битком, это мегасобытие для города. Кстати, еще за два дня до жеребьевки мы прорабатывали ценовую программу на кубковую игру, но многое зависело от жребия: «Спартак» — это одно, а «Оренбург» — другое.

— Какого мнения о нынешнем «Спартаке»?

— У нас многие в Челнах болеют за «красно-белых». Народная команда. А мнения неоднозначные. Периодически у него все получается, периодически — не очень. К сожалению, чего-то спартаковцам не хватило, чтобы пройти в групповую стадию Лиги Европы. Тяжело давать оценки со стороны. Мы видим, что «Спартак» перестраивается. Он здорово усилился — Шюррле, Ларссон, Тиль, Крал. Само собой, мы не фавориты, об этом было бы говорить глупо. Хотя «КАМАЗ» неоднократно играл со «Спартаком» и побеждал его, когда мы вместе выступали в высшем дивизионе. Будем бороться.

— Чемпион мира Шюррле в Челнах — это круто!

— Безусловно. Надеюсь, что он приедет. Тем более хотел пообщаться с ним на его родном языке: на ЧМ-2018 я был менеджером сборной Германии. Да, его не было в этой сборной, но со многими игроками он, естественно, знаком. Интересно будет с ним обсудить некоторые моменты.

— Приезд фанатов «красно-белых» — это всегда повышенные меры безопасности.

— Ваш звонок застал меня на трассе: мы едем на игру в Димитровград. 6 сентября вернемся и сразу соберем совещание с участием представителей МВД и тех, кто будет отвечать за безопасность. Примем все необходимые меры.

— Что сейчас представляет собой «КАМАЗ» и какие задачи у клуба?

— Под руководством нового главного тренера Михаила Белова наша команда пытается играть в атакующий футбол — он нравится болельщикам. В зоне «Урал-Приволжье» занимаем первое место и, надеюсь, выйдем в ФНЛ. В Кубке же стоит задача пройти как можно дальше — я ее декларировал еще перед тем, как возглавить клуб, — сказал Миннеханов.

Итоги жеребьевки 1/16 финала Кубка России можно посмотреть по ссылке в «Реальном времени».