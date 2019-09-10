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Промышленность

«Мустай Карим» отправится в плавание 11 сентября

11:38, 10.09.2019 6
«Мустай Карим» отправится в плавание 11 сентября
Фото: krsormovo.nnov.ru

Завтра, 11 сентября, со стапеля завода «Красное Сормово» сойдет новейший круизный лайнер проекта PV300 «Мустай Карим». Это первое судно подобного класса, построенное и переданное заказчику на отечественной верфи за последние 60 лет.

Современный пассажирский теплоход строится с весны 2017 года в рамках трехстороннего контракта.

— Новый лайнер не будет уступать по уровню четырех-пятизвездочному отелю, — рассказывает генеральный директор ПАО «Завод «Красное Сормово» Михаил Першин. — Для пассажиров будет действовать несколько ресторанов, библиотека, конференц-зал, спа-салон, бары, большая открытая прогулочная зона-солярий на верхней палубе.

Судно предназначено для речной перевозки пассажиров на дальних круизных линиях Москва — Астрахань, Москва — Санкт-Петербург с переходами по Ладожскому и Онежскому озерам и Москва — Ростов-на-Дону с проходом Волго–Донского судоходного канала. Длина судна — 141 метр, пассажировместимость — 342 человека, численность экипажа — 144 человека. Скорость — 22,5 километра в час.

ПромышленностьМашиностроение Башкортостан
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комментарии 6

комментарии

  • Анонимно 11 сен
    Понятия не имею, кто такой Мустай Карим, простите. Но хоть что! Не для нищего меня построили, но браво. Таки не робот Федор:)
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    Анонимно 11 сен
    Известный башкирский поэт. Писал и на русском.
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  • Анонимно 11 сен
    Да! Если бы на борту этого корабля было написано имя конструктора ,то многие знакомые, как и я, при встрече перестал бы здороваться! Он что, никогда не видел красивых кораблей? Никогда не отправлюсь в круиз на такой неказистой посудине! Позор российскому судостроению!
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    Анонимно 11 сен
    Ну не правы же Вы. Может, и позор судостроению, только спустили на воду! Не " дают распоряжение начать выдавать техническое задание на проектирование в 50 году и постройку в 80 -м пирьспиктивьное судно с ядреным движком". Сделали!
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    Анонимно 11 сен
    У тебя денег не хватит на круиз, отдыхай.
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    Анонимно 11 сен
    ты не прав
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