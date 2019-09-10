«Мустай Карим» отправится в плавание 11 сентября

Завтра, 11 сентября, со стапеля завода «Красное Сормово» сойдет новейший круизный лайнер проекта PV300 «Мустай Карим». Это первое судно подобного класса, построенное и переданное заказчику на отечественной верфи за последние 60 лет.

Современный пассажирский теплоход строится с весны 2017 года в рамках трехстороннего контракта.

— Новый лайнер не будет уступать по уровню четырех-пятизвездочному отелю, — рассказывает генеральный директор ПАО «Завод «Красное Сормово» Михаил Першин. — Для пассажиров будет действовать несколько ресторанов, библиотека, конференц-зал, спа-салон, бары, большая открытая прогулочная зона-солярий на верхней палубе.

Судно предназначено для речной перевозки пассажиров на дальних круизных линиях Москва — Астрахань, Москва — Санкт-Петербург с переходами по Ладожскому и Онежскому озерам и Москва — Ростов-на-Дону с проходом Волго–Донского судоходного канала. Длина судна — 141 метр, пассажировместимость — 342 человека, численность экипажа — 144 человека. Скорость — 22,5 километра в час.