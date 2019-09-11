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Защитник «Ак Барса» Яруллин восстановился после травмы и сыграет против «Магнитки»

14:10, 11.09.2019
Защитник «Ак Барса» Яруллин восстановился после травмы и сыграет против «Магнитки»
Фото: ak-bars.ru

Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин полностью восстановился после травмы и готов выйти на площадку против магнитогорского «Металлурга». Об этом на пресс-конференции с журналистами сообщил главный тренер казанцев Дмитрий Квартальнов.

Вратарь Эмиль Гарипов и нападающий Михаил Глухов продолжают восстановление после травм. Их выход на лед в первом домашнем матче сезона исключен.

Напомним, Альберт Яруллин пропустил начало чемпионата КХЛ из-за травмы. Игра против «Металлурга» станет для защитника первой в текущем сезоне.

СпортХоккей Татарстан
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