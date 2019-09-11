Защитник «Ак Барса» Яруллин восстановился после травмы и сыграет против «Магнитки»

Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин полностью восстановился после травмы и готов выйти на площадку против магнитогорского «Металлурга». Об этом на пресс-конференции с журналистами сообщил главный тренер казанцев Дмитрий Квартальнов.

Вратарь Эмиль Гарипов и нападающий Михаил Глухов продолжают восстановление после травм. Их выход на лед в первом домашнем матче сезона исключен.

Напомним, Альберт Яруллин пропустил начало чемпионата КХЛ из-за травмы. Игра против «Металлурга» станет для защитника первой в текущем сезоне.

