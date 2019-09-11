Игорь Ожиганов: «Много пропущенных? На старте это нормальный результат, главное, что выиграли»

Защитник «Ак Барса» Игорь Ожиганов поделился мнением о стартовых матчах команды в новом сезоне.

«Одну игру проиграли, две выиграли — я считаю, это отличный результат на выезде, с учетом того, что мы могли выиграть и у ЦСКА. Если бы лучше сыграли в неравных составах, то, думаю, победили бы.

Первая домашняя игра в сезоне лично для меня является дополнительной мотивацией. Никогда не играл на этой арене за «Ак Барс», очень приятно будет дебютировать.

Много пропущенных? Думаю, на старте сезона это нормальный результат, главное, что выиграли. Сейчас после выездных матчей немного отдохнули. Чуть потеряли игрового тонуса, но это единственный минус», — приводит слова Ожиганова корреспондент «Реального времени».