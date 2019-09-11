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В игре «Уфы» против «Динамо» будет использована система VAR

09:08, 11.09.2019
В игре «Уфы» против «Динамо» будет использована система VAR
Фото: fclm.ru

Определились арбитры и инспекторы на матчи предстоящего 9-го тура Российской премьер-лиги по футболу.

В матчах «Динамо» — «Уфа» и «Краснодар» — «Крылья Советов» будет использоваться система видеоповторов VAR.

«Зенит» — «Арсенал»
Судья — Павел Кукуян (Сочи); ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); инспектор — Сергей Французов (Москва).

«Спартак» — «Урал»
Судья — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи — Алексей Стипиди (Краснодар), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область); резервный судья — Алексей Сухой (Люберцы); инспектор — Александр Гвардис (Калининград).

«Сочи» — «Локомотив»
Судья — Игорь Панин (Дмитров); ассистенты судьи — Валерий Данченко (Уфа), Александр Богданов (Верея); резервный судья — Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).

«Оренбург» — «Рубин»
Судья — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Рустам Мухтаров (Петрозаводск); резервный судья — Евгений Турбин (Дмитров); инспектор — Владимир Овчинников (Москва).

«Тамбов» — ЦСКА
Судья — Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи — Алексей Воронцов (Ярославль), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья — Станислав Васильев (Ижевск); инспектор — Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).

«Краснодар» — «Крылья Советов»
Судья — Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи — Антон Аверьянов (Москва), Игорь Демешко (Химки); резервный судья — Алексей Матюнин (Москва); VAR — Алексей Сухой (Люберцы), AVAR — Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор — Александр Гончар (Сочи).

«Динамо» — «Уфа»
Судья — Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи — Максим Гаврилин (Владимир), Николай Богач (Люберцы); резервный судья — Евгений Кукуляк (Калуга); VAR — Михаил Вилков (Нижний Новгород), AVAR — Сергей Карасев (Москва); инспектор — Фейзудин Эрзиманов (Московская область).

«Ростов» — «Ахмат»
Судья — Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи — Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург), Андрей Гурбанов (Краснодар); резервный судья — Анатолий Жабченко (Краснодар); инспектор — Тарас Безубяк (Санкт-Петербург).

СпортФутбол БашкортостанТатарстан
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