В администрации Уфы назначен новый замглавы по вопросам экономики
В администрации города Уфы заместителем главы, курирующим вопросы развития экономики, промышленности и привлечения инвестиций, назначен Николай Фадеев.
До назначения он возглавлял уфимское подразделение фонда «Росконгресс», а ранее Конгресс-бюро Башкортостана и Офис-группу ШОС, БРИКС-Уфа 2015, передает пресс-служба администрации города.
Ранее сообщалось, что главой Башкирского управления Следственного комитета РФ по Башкирии стал Денис Чернятьев.
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