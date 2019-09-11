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В администрации Уфы назначен новый замглавы по вопросам экономики

07:57, 11.09.2019
В администрации Уфы назначен новый замглавы по вопросам экономики
Фото: congressrb.info

В администрации города Уфы заместителем главы, курирующим вопросы развития экономики, промышленности и привлечения инвестиций, назначен Николай Фадеев.

До назначения он возглавлял уфимское подразделение фонда «Росконгресс», а ранее Конгресс-бюро Башкортостана и Офис-группу ШОС, БРИКС-Уфа 2015, передает пресс-служба администрации города.

Ранее сообщалось, что главой Башкирского управления Следственного комитета РФ по Башкирии стал Денис Чернятьев.

ОбществоВласть Башкортостан
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