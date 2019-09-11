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Татарстанские производители реализовали в день выборов в Нижнекамске товаров на 1,8 млн рублей

07:13, 11.09.2019
Татарстанские производители реализовали в день выборов в Нижнекамске товаров на 1,8 млн рублей
Фото: пресс-служба Главы НМР

Производители Татарстана реализовали в день выборов в Госсовет республики в Нижнекамске товаров на 1,8 млн рублей.

В этом году свою продукцию представил местный потребительский кооператив. Здесь производят наборы для быстрого приготовления супов в вакуумной упаковке. Также на традиционной ярмарке были товары от фермеров, молочного и хлебного комбината, птицефабрики, передает пресс-служба Нижнекамского района.

Часть товаров продавалась по сниженным ценам.

Ранее сообщалось, что в январе — июле предприятия Татарстана отгрузили продукцию на 1 640 млрд рублей. Самый большой показатель зафиксирован в Альметьевском районе — там было отгружено продукции на 599 млрд рублей.

ЭкономикаОбществоБизнесРозничная торговля Татарстан
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