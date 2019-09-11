Роспотребнадзор РФ оштрафовал Healthy Food на 2 млн рублей

Роспотребнадзор оштрафовал компанию Healthy Food, которая через сеть вендинговых автоматов продавала продукты питания в офисных центрах Москвы, на сумму порядка 2 млн рублей. Это связано с отравлением сотрудников офиса.

Ведомство вынесло 16 постановлений о назначении административных штрафов на сумму около 2 млн рублей. Там отметили, что вспышка заболевания была локализована, новых случаев отравлений не зарегистрировано, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора РФ.

«С 11 июля по 01 августа 2019 года среди офисных работников бизнес-центров, расположенных в 8 административных округа Москвы, зарегистрировано 97 случаев заболеваний острой кишечной инфекцией, связанных с приобретением продукции в торговых автоматах и кафе под брендом «Healthy food», из них 38 человек были госпитализированы. У 66 заболевших по результатам лабораторных исследований установлен диагноз сальмонеллез», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что следственные органы в Самаре возбудили уголовное дело по факту пищевого отравления 63 клиентов ресторана сети доставки готовых блюд Farfor.