Парфюмеры сообщили о срыве эксперимента по маркировке духов

Эксперимент по маркировке духов и туалетной воды не начался в срок «в связи с отсутствием программного обеспечения и требований для его реализации». Об этом сообщил член правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации (РПКА) Илья Дмитриев 1 августа на совещании в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Напомним, что в России эксперимент по маркировке духов и туалетной воды QR-кодами должен был пройти с 1 июля по 30 ноября 2019 года. С 1 декабря духи должны маркироваться на постоянной основе. В связи с этим в Российской парфюмерно-косметической ассоциации предупредили о возможных перебоях с поставками этих товаров в конце года.

На данный момент эксперимент по-прежнему не начался, пишет РБК со ссылкой на исполнительного директора РПКА Александру Скоробогатову и исполнительного директора Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены Петра Бобровского. По словам одного из участников РПКА, Минпромторг так и не утвердил методические рекомендации для проведения эксперимента.