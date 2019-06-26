Правительство утвердило даты эксперимента по маркировке духов

В России эксперимент по маркировке духов и туалетной воды QR-кодами пройдет с 1 июля по 30 ноября 2019 года.

Оператором эксперимента будет ООО «Оператор-ЦРПТ», сообщает РБК со ссылкой на постановление правительства.



«В соответствии с положением о проведении эксперимента целями проведения эксперимента являются в том числе апробация полноты и достаточности механизмов маркировки средствами идентификации духов и туалетной воды для обеспечения противодействия незаконному ввозу, производству и обороту указанной продукции», — говорится в пояснительном письме к документу.



Ранее сообщалось, что эксперимент по маркировке одежды, включая блузки, штаны, пальто, полупальто и т. д., а также постельного и столового белья пройдет в России с 27 июня по 30 ноября.