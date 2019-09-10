В Елабужском районе Татарстана на М-7 в 2020 году появятся две развязки — видео

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В Елабужском районе Татарстана начали подготавливать территорию для строительства двух транспортных развязок автодороги М-7, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Работа ведется круглосуточно, одновременно идет подготовка труб. Всего дорожники перестроят почти 4 км трассы М-7. Помимо развязок тут появятся остановки, пешеходные переходы и т. д.



Проект был разработан для возможности выезда из сел Большая Качка и Большая Тарловка и заезда в эти населенные пункты.

«Раньше из этих населенных пунктов было затруднительно выехать на трассу М-7, особенно автобусы не могли развернуться. По этому поводу поступали многочисленные обращения жителей. Сейчас проектом предусмотрен разворот с радиусом поворота 25 метров», — рассказал заместитель начальника «Волго-Вятскуправтодора» Сергей Автономов.

Развязки планируется сдать в ноябре 2020 года.