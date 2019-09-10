ЦИК Татарстана признал выборы в Госсовет РТ состоявшимися

Сегодня Центризбирком Татарстана провел заседание, на котором члены комитета утвердили результаты выборов в Госсовет республики.

Отмечается, что по итогам голосования «Единая Россия» получила 90 мест в республиканском парламенте. Шесть мандатов достались КПРФ. Также свои места займут по одному кандидату от ЛДПР, «Справедливой России», «Партии Роста» и один беспартийный.

Ранее «Реальное время» уже подробно разбиралось, кто будет заседать в новом созыве Госсовета РТ.