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ЦИК Татарстана признал выборы в Госсовет РТ состоявшимися

17:36, 10.09.2019
ЦИК Татарстана признал выборы в Госсовет РТ состоявшимися
Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов

Сегодня Центризбирком Татарстана провел заседание, на котором члены комитета утвердили результаты выборов в Госсовет республики.

Отмечается, что по итогам голосования «Единая Россия» получила 90 мест в республиканском парламенте. Шесть мандатов достались КПРФ. Также свои места займут по одному кандидату от ЛДПР, «Справедливой России», «Партии Роста» и один беспартийный.

Ранее «Реальное время» уже подробно разбиралось, кто будет заседать в новом созыве Госсовета РТ.

ОбществоВласть Татарстан
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