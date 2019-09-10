Чистый отток капитала из России вырос на 26,7%, до $26,1 млрд

За восемь месяцев 2019 года чистый отток капитала из РФ достиг $26,1 млрд. По сравнению с январем — августом 2018-го этот показатель вырос на 26,7%.

«Положительное сальдо финансовых операций частного сектора в январе — августе 2019 года составило 26,1 миллиарда долларов (20,6 миллиарда долларов в январе — августе 2018 года). На динамику показателя повлияло преимущественно увеличение иностранных активов банков и прочих секторов», — говорится в материалах Центробанка.

По оценке ЦБ, совокупные внешние обязательства, сформировавшиеся вследствие разнонаправленных потоков по погашению внешнего долга банками и привлечению средств прочими секторами, оказали практически нейтральное влияние на величину результирующего показателя.

Напомним, что чистый госдолг России впервые с 2014 года достиг отрицательных значений.