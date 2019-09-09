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Сборная России обыграла Казахстан благодаря единственному голу Фернандеса

23:34, 09.09.2019
Сборная России обыграла Казахстан благодаря единственному голу Фернандеса

Сборная России по футболу в рамках отборочного раунда Евро-2020 обыграла команду Казахстана — 1:0.

Единственный гол на свой счет записал защитник Марио Фернандес, замкнувший подачу со штрафного Александра Головина на 88-й минуте матча.

Благодаря этой победе сборная России практически обеспечила себе второе место в группе, оторвавшись от Казахстана на восемь очков.

Россия — Казахстан 1:0 (второй тайм)
Гол:
1:0 — 89 Фернандес.
Россия — Гильерме, Джикия, Семенов, Фернандес, Жирков, Ахметов (Зобнин, 63), Оздоев, Головин, Миранчук (Ионов, 58), Черышев (Кудряшов, 55), Дзюба.
Казахстан — Непогодов, Шомко, Бейсебеков, Марочкин, Абикен, Жуков (Исламхан, 62), Перцух, Ерланов, Малый, Щеткин (Аймбетов, 90), Федин (Мужиков, 77).

СпортФутболОбщество
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