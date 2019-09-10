Основатель Alibaba Джек Ма решил уйти с поста председателя совета директоров

Основавший Alibaba Джек Ма оставит за собой пост гендиректора компании, но откажется от кресла председателя совета директоров. Он решил покинуть должность в день своего 55-летия.

Его место займет главный исполнительный директор Alibaba Даниэль Чжан, пишет Bloomberg.

Ма говорил о планах отойти от оперативного управления еще в 2018-м. Он останется в совете директоров Alibaba Group до годового собрания акционеров в 2020 году. После ухода Ма продолжит возглавлять консультационную группу Alibaba Partnership.

Ранее Джек Ма резко поменял свое мнение о загруженности трудового дня и заявил, что в будущем мир придет к 12-часовой рабочей неделе.