Основатель Alibaba предсказал переход на 12-часовую рабочую неделю из-за прогресса ИИ

В будущем человечество может перейти на 12-часовую рабочую неделю, заявил основатель и председатель совета директоров компании Alibaba Group Джек Ма. По его мнению, такое станет возможным благодаря развитию искусственного интеллекта.

При 12-часовой неделе люди будут работать не более трех дней, по четыре часа в день. Развитие технологии искусственного интеллекта и его влияние на количество свободного времени у людей он сравнил с распространением электричества.

«Сила электричества в том, что оно дало больше свободного времени людям — теперь можно вечером пойти в караоке или на танцы. Я думаю, что благодаря искусственному интеллекту у людей будет больше времени наслаждаться тем, что они люди», — приводит слова Джека Ма Bloomberg.

Напомним, в России сейчас обсуждают возможный переход на четырехдневную рабочую неделю.