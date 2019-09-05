Медведева — о новой программе Загитовой на песню Bad Guy: «Мы все помним, чем закончилась история»

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Фигуристка Евгения Медведева в интервью сайту Олимпийского комитета России снова обвинила чемпионку Олимпиады в Пхенчхане-2018 Алину Загитову в плагиате.

— В одном из интервью вы сказали, что любите песню Билли Айлиш Bad Guy, потом появился показательный номер Алины Загитовой на эту песню. Все это получило громкую огласку в СМИ. Вы как-то реагировали на происходящее?



— Мы все помним, чем история закончилась. У меня действительно были планы на эту музыку, но в мире много классных песен и исполнителей, поэтому меня это никак не задело.

— В мире фигурного катания музыка часто совпадает. Как обычно на это реагируют спортсмены?

— Все зависит от того, знаешь ли ты внутреннюю кухню. Иногда бывают такие невероятные совпадения, что просто не понимаешь, как такое возможно?!

— Расскажите какой-нибудь свежий пример.

— Я прихожу на тренировку сейчас на московском катке, включаю музыку. У одного из тренеров округляются глаза: «Да ладно, — говорит она. — Это Muse, Exogenesis?» Выясняется, что ее ученик выступает под ту же композицию.

— Как вы относитесь к тому, что вас постоянно пытаются столкнуть с кем-то лбами?

— Меня и пытаются столкнуть с кем-то лбами с тех пор, как я вышла на международный юниорский уровень. Так что я привыкла и чувствую себя в этой ситуации, как рыба в воде, — рассказала Медведева.

В июне хореограф Даниил Глейхенгауз поставил Загитовой показательный номер на песню Билли Айлиш Bad Guy. Медведева считает, что они не имели права брать эту песню для программы Алины, так как композиция нравится Евгении. Чуть позже хореограф Джоджо Гомес обвинила Глейхенгауза в копировании номера, но потом отказалась от своих слов.

Напомним, в «Реальном времени» вышел материал по всем новым программам ведущих фигуристок России.