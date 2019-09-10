Банк «Аверс» продлевает акцию для держателей карт

По условиям акции держатели карт Банка «Аверс» могут получить моментальную скидку 5% на покупку любого вида топлива на АЗС ТАИФ-НК, «Татнефтепродукт» и «Автодорстрой» до 9 декабря 2019 года. Скидки по картам действуют на всех автозаправочных комплексах и распространяются на все карты Банка «Аверс», в том числе на дополнительные карты, привязанные к основному счету клиента банка.



Также держатели карт Банка «Аверс» смогут вернуть до 30% от суммы покупок в интернет-магазинах. Для этого достаточно просто зарегистрироваться на специальной странице сайта партнера, выбрать интернет-магазин и оплатить свои покупки картой Банка «Аверс».

Оформить карту и получить подробную информацию можно в офисах Банка, по телефону 8 (800) 700-43-21 (звонок по России бесплатно) или на сайте aversbank.ru.

Акция «Командная игра» проводится с 10.09.2019 по 09.12.2019 г. При оплате любого вида топлива банковской картой, эмитированной ООО Банк «Аверс», покупателю предоставляется скидка 5%. Организатор акции: ООО «ТАИФ-НК АЗС». С подробными условиями акции можно ознакомиться на сайте.

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