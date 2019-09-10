За неоплату муниципальной парковки в Казани нарушители заплатят более 70 млн рублей штрафов

Наибольшее количество (61%) постановлений об административных правонарушениях за 8 месяцев 2019 года в Казани вынесено за неоплату муниципальной парковки (ст. 3.16 КоАП РТ). Нарушители заплатят за это 70,3 млн рублей штрафов.

Всего за 8 месяцев за административные нарушения в Казани наложено 193,4 млн рублей штрафов. За это время административные комиссии Казани вынесли 47,3 тыс. постановлений.

Нарушители правил благоустройства города заплатят 86,3 млн рублей штрафов. На них составлено 3,4 тыс. протоколов (ст. 3.6 КоАП РТ), приводит данные пресс-служба мэрии Казани.

3,9 тыс. материалов составлено за нарушение правил уличной торговли (ст. 3.2), сумма штрафов — 8,3 млн рублей.

За нарушение порядка размещения наружной информации (ст. 3.5 КоАП РТ) вынесено 1,7 тыс. постановлений на сумму 2,5 млн рублей.

597 постановлений вынесено за неисполнение муниципальных правовых актов (ст. 2.6 КоАП РТ) Сумма наложенных штрафов по этой статье составила 6,9 млн рублей.

Напомним, ранее в администрации города рассказали о тарифах, которые будут установлены на новых муниципальных парковках.