В Башкирии похолодает до -2 градусов

В ночь с 10 на 11 сентября в Башкирии резко похолодает, так, согласно данным башкирского МЧС, местами по региону ожидается падение температуры воздуха и почвы от 0 до -2 градусов. В республике будет облачно, но без осадков. Ветер будет дуть с севера со скоростью 5—10 м/с. А в Уфе ночью столбик термометра покажет от +6 до +8 градусов, днем +19...+21°С.

— На отдельных участках автодорог ухудшение видимости в тумане до 500 метров и менее, — пояснили в ведомстве.

Жителей республики предупредили о гибели урожая и возникновении пожаров в связи с активным использованием электронагревательных приборов.

Кстати, по словам заведующей лабораторией Гидрометцентра РФ Людмилы Паршиной, температура сентября выше нормы на 1,5 градуса. Ночные температуры держатся на уровне 10—15 градусов, днем 21—26 градусов.