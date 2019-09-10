В Башкирии похолодает до -2 градусов
В ночь с 10 на 11 сентября в Башкирии резко похолодает, так, согласно данным башкирского МЧС, местами по региону ожидается падение температуры воздуха и почвы от 0 до -2 градусов. В республике будет облачно, но без осадков. Ветер будет дуть с севера со скоростью 5—10 м/с. А в Уфе ночью столбик термометра покажет от +6 до +8 градусов, днем +19...+21°С.
— На отдельных участках автодорог ухудшение видимости в тумане до 500 метров и менее, — пояснили в ведомстве.
Жителей республики предупредили о гибели урожая и возникновении пожаров в связи с активным использованием электронагревательных приборов.
Кстати, по словам заведующей лабораторией Гидрометцентра РФ Людмилы Паршиной, температура сентября выше нормы на 1,5 градуса. Ночные температуры держатся на уровне 10—15 градусов, днем 21—26 градусов.Общество Башкортостан
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