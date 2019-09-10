Вакантный мандат в Казгордуме перейдет директору автотранспортного предприятия

Дополнительные выборы в Казанскую городскую думу по Кулагинскому одномандатному округу выиграла директор АО «Казанское пассажирское автотранспортное предприятие №1» (КПАТП-1) Анна Надырова. Она завоевала 51,6% голосов избирателей.

На выборы Анна Надырова зарегистрировалась в качестве самовыдвиженца, хотя является членом партии «Единая Россия».

Главный конкурент Надыровой справоросс Рузаль Шамсутдинов получил 14,3%, сообщается на сайте ЦИК РТ.

Вакантный мандат в думе Казани появился в начале этого года в связи с досрочным прекращением депутатских полномочий кандидата от «Единой России» Елены Войтко.