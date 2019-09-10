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Вакантный мандат в Казгордуме перейдет директору автотранспортного предприятия

12:50, 10.09.2019
Вакантный мандат в Казгордуме перейдет директору автотранспортного предприятия
Фото: kzn.ru

Дополнительные выборы в Казанскую городскую думу по Кулагинскому одномандатному округу выиграла директор АО «Казанское пассажирское автотранспортное предприятие №1» (КПАТП-1) Анна Надырова. Она завоевала 51,6% голосов избирателей.

На выборы Анна Надырова зарегистрировалась в качестве самовыдвиженца, хотя является членом партии «Единая Россия».

Главный конкурент Надыровой справоросс Рузаль Шамсутдинов получил 14,3%, сообщается на сайте ЦИК РТ.

Вакантный мандат в думе Казани появился в начале этого года в связи с досрочным прекращением депутатских полномочий кандидата от «Единой России» Елены Войтко.

ОбществоВласть Татарстан
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