Надырова Анна Леонидовна
Общая информация
Родилась 2 февраля 1983 года в п. Камское Устье ТАССР.
Образование
2005 г. — окончил Казанский государственный университет имени В.И.Ульянова-Ленина.
2007 г. — окончил Казанский государственный университет имени В.И.Ульянова-Ленина.
Трудовая деятельность
2002—2005 гг. — секретарь-референт страховой фирмы «Трансгарант».
2005-2007 гг. — специалист информационно-аналитического отдела Управления Федерального казначейства.
2007-2019 гг. — заместитель генерального директора, первый заместитель генерального директора по внешнеэкономическим связям и менеджменту АО «Казанское пассажирское автотранспортное предприятие -1».
Июль-август 2019 г. — генеральный директор АО «Казанское пассажирское автотранспортное предприятие №1».
С августа 2019 г. — исполнительный директор АО «Казанское пассажирское автотранспортное предприятие №1».
2019-2020 гг. — депутат Казанской городской Думы.
С октября 2019 г. — генеральный директор АО «Казанское пассажирское автотранспортное предприятие №1».
Награды и звания
Награждена благодарностью мэра Казани (2020 г.).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420047, ул. Кулагина, 2
- Телефон: (843) 277-81-59
- Email: kpatpanna@mail.ru
- Сайт: http://kpatp1-kazan.ru/
Дата последнего обновления: 15.01.2021