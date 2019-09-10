Курбан Бердыев опроверг слухи о переговорах со «Спартаком»

Бывший главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев опроверг слухи о якобы прошедших переговорах специалиста с московским «Спартаком».

«Несколько дней назад в прессе появилась информация о том, что я неспроста появился на последнем матче «Спартака» в РПЛ с «Зенитом». Заявляю, что это неправда, я ни с кем не вел переговоров и после ухода из «Рубина» нахожусь в творческом отпуске», — заявил Бердыев.

Напомним, что слухи о переходе в «Спартак» возникли после того, как тренер был замечен на трибунах матча «красно-белых» против «Зенита».

Ранее сообщалось, что зимой Курбан Бердыев может возглавить один из турецких клубов.