Артем Дзюба: «Марио — умничка. Спасибо всей стране, что поддерживали»

Нападающий «Зенита» и сборной России по футболу Артем Дзюба оценил победу российской национальной команды над Казахстаном (1:0).

«В эпизоде с голом толкался с кем-то из сборной Казахстана, увидел, что Марио перепрыгнул, ударил — вратарь почти вытащил, но мяч залетел в ворота. Очень важный гол, Марио — умничка. Очень важно было набрать три очка, потому что вскрыть Казахстан очень тяжело.

Все, кто говорит, что в современном футболе есть легкие команды — это все от лукавого. Потому что Армения побеждает Боснию, Азербайджан играет вничью с Хорватией, Бельгия не могла забить Сан-Марино 43 минуты, только с пенальти. Сейчас не осталось команд, которые не умеют обороняться. Казахстан девять человек очень плотно выстроил. Но мы во втором тайме перестроились, прижали их и забили. Самое главное — это победа.

Спасибо всей стране, что поддерживали. Спасибо им за атмосферу, за любовь. Мы это очень ценим, потому что когда перед игрой едешь и видишь, что люди улыбаются и машут, от этого мурашки по коже, это дорогого стоит.

Мы вырабатываем менталитет победителя. Надо отдавать все свои силы, а думать потом. Свисток прозвучал, и потом будем анализировать, где недоработали, где некачественно сыграли. Нужно верить до конца, биться, сражаться, в этом наша сила. Если у нас кто-то выпадает, мы начинаем проседать. Мы сильны именно командной игрой», — сказал Дзюба в эфире канала «Матч Премьер».

Напомним, сборная России по футболу обыграла Казахстан со счетом 1:0, единственный гол забил Марио Фернандес.