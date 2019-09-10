В Горкинско-Ометьевском лесу пройдет концерт памяти Виктора Цоя

В воскресенье, 15 сентября, в Горкинско-Ометьевском лесу пройдет фестиваль «Видели ночь» в память о лидере группы «Кино» Викторе Цое.

«В этот день на одной сцене выступят трибьют-коллективы группы «Кино»: «Марш», «Бревис», «Промzona», «Камчатка», Александр Чернов и вокалисты — Константин Игнатов, Алексей Шадварин, Екатерина Белова», — говорится в сообщении инстаграм-аккаунта парка.

Начало мероприятия — в 16.00. Вход свободный.

В этом году 15 августа исполнилось 29 лет со дня смерти советского рок-музыканта.

Напомним, ранее Горкинско-Ометьевский лес занял первое место в рейтинге лучших парков города, по данным опроса казанцев.