Казанцы назвали лучшие парки города

Жители Казани назвали 5 лучших парков города и рассказали, что им нравится там.

По данным опроса, первое место в рейтинге лучших парков занял Горкинско-Ометьевский лес, ему отдали свой голос 28,4% респондентов. За ним следует ЦПКиО им. Горького, отдохнуть там предпочитают 25,2% жителей Казани. Следующим по популярности идет парк им. Урицкого, его выбрали 9,7% опрошенных. Замыкают рейтинг парк Черное озеро и парк Победы, они набрали 8,1% и 7,5% соответственно.

Казанцам нравятся в парках озеленение (60,7%), современный ремонт ( 40,4%), детские площадки (28,5%), чувство безопасности ( 28,3%), транспортная доступность ( 21,1%) и наличие кафе (13,7%). Также местным жителям нравится приходить в парки на музыкальные фестивали (32,2%), фестивали еды (22,2%) и на мероприятия, приуроченные к праздникам ( 9 Мая, День города и т. д.), сообщает ИА «ПромРейтинг».

Чаще всего жители столицы Татарстана идут в парк, чтобы встретиться с друзьями (31,5%), спокойно отдохнуть на свежем воздухе (20,9%), прогуляться с детьми (19,9%). Для занятий спортом парковую зону выбирают 11,8% опрошенных. Прогуляться с собакой в парке или посетить там мероприятие выбирают 5,9% и 4,7% соответственно.

Кроме того, 35,4% опрашиваемых отметили, что им не хватает развлечений и форм активности при посещении парков. 23,3% пожаловались на нехватку кафе. 21,1% считает нужным предпринять меры по борьбе с хулиганами и хамами.

Ранее сообщалось, что столица Татарстана набрала 6,8 балла в рейтинге самых чистых городов-миллионников страны.

