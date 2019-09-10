Александр Бубнов: «Не забей Фернандес, разговоров было бы куда больше»

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал победу сборной России над Казахстаном в рамках отборочного раунда Евро-2020.

«После разгрома сборной Казахстана в гостях казалось, что и в Калининграде команда Станислава Черчесова должна доминировать. Но соперник сделал должные выводы, максимально осложнив задачу хозяевам. Казахстанцы построили очень плотную оборону с тремя центральными защитниками, при этом даже не помышляли о контригре. Такую массированную линию защиты всегда трудно пройти, а наши к тому же не смогли взвинтить темп, действовали в комфортном для обороняющихся темпе.

Моменты у ворот Казахстана время от времени возникали, но остроты сильно недоставало, несмотря на то, что после перерыва россияне стали действовать гораздо активнее. Черчесов рано провел все три замены, сделав ставку на проверенных исполнителей, приносивших его команде пользу прежде. В итоге Россия добилась победы, но благодаря стандарту. Не забей Марио Фернандес с подачи Головина на 89-й минуте, разговоров о заменах тренерского штаба было бы куда больше. При столь пассивной игре соперника в атаке и большом количестве игроков в штрафной было бы логично выставить второго форварда, можно даже третьего, и нет никакого смысла играть в два опорника.

Тем не менее Россия добилась непростой победы и де-факто гарантировала себе путевку на Евро, второе место наша команда уже не упустит. В такой ситуации особенно важно экспериментировать, совершенствовать игру в атаке и продолжать прогрессировать», — приводит слова Бубнова Sportbox.

Напомним, сборная России по футболу обыграла Казахстан со счетом 1:0, единственный гол забил Марио Фернандес.