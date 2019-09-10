В Казани выбирают лучшего следователя России

Фото: МВД по РТ

Накануне в Казани стартовал финальный этап всероссийский конкурс «Лучший следователь». В нем участвуют 95 сотрудников МВД со всех регионов страны.



Выбор на столицу Татарстана пал после победы в аналогичном конкурсе следователя Главного следственного управления МВД по РТ Артема Александрова в прошлом году, рассказали «Реальному времени» в пресс-службе регионального ведомства.

Соревнуются следователи на базе Казанского юридического института МВД России. До 13 сентября им предстоит продемонстрировать знания и опыт в пяти видах испытаний по специальной, криминалистической, медицинской, физической и огневой подготовке.

Честь Татарстана в этом году защищает следователь Булат Залалеев, в МВД он с 2010-го, следователем работает 5 лет. «Дома и стены помогают, рассчитываем на призовые места», — отметил этот выпускник КЮИ.

На открытии соревнований выступил замначальника следственного департамента МВД РФ Дмитрий Какошин. Он пожелал всем участникам раскрыть свой потенциал и успеть изучить достопримечательности Казани.

Начальник Казанского юридического института МВД России Фоат Зиннуров заявил, что горд причастностью к проведению такого значимого и статусного мероприятия. «Проигравших здесь не будет», — добавил он.