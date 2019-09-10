СМИ: рост цен на авиаперелеты за 8 месяцев 2019 года стал самым высоким с 2008 года

По итогам восьми месяцев 2019 года стоимость авиаперелета в экономклассе увеличилась на 24,1%. Рост цен стал самым высоким с кризисного 2008 года, когда этот показатель составил те же 24,1%.

Средняя стоимость билета экономкласса в расчете на 1000 км пути в августе текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 18,3%.

Как пишут «Известия» со ссылкой на Росстат, в августе стоимость билетов всегда находится на пике. После они дешевеют вплоть до декабря. Агрегаторы Aviasales, «Туту.ру», OneTwoTrip, Biletix сообщили, что удешевление билетов уже началось.