СМИ: рост цен на авиаперелеты за 8 месяцев 2019 года стал самым высоким с 2008 года
По итогам восьми месяцев 2019 года стоимость авиаперелета в экономклассе увеличилась на 24,1%. Рост цен стал самым высоким с кризисного 2008 года, когда этот показатель составил те же 24,1%.
Средняя стоимость билета экономкласса в расчете на 1000 км пути в августе текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 18,3%.
Как пишут «Известия» со ссылкой на Росстат, в августе стоимость билетов всегда находится на пике. После они дешевеют вплоть до декабря. Агрегаторы Aviasales, «Туту.ру», OneTwoTrip, Biletix сообщили, что удешевление билетов уже началось.БизнесТранспорт
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