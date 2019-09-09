ЦБ дал прогноз по антироссийиским санкциям на следующие 3 года

Центробанк в базовом сценарии на 2020—2022 годы спрогнозировал, что международные санкции против России будут сохранены.

ЦБ «учитывает возможную волатильность на финансовых рынках в случае возникновения краткосрочных эпизодов усиления геополитической напряженности», согласно консервативным предпосылкам по риск-премии, говорится в докладе Банка России.

Ранее депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани предложил отменить санкции против России. Политик заявил, что поддерживает позицию президента Франции Эммануэля Макрона, который призвал «прояснить» отношения с Россией для достижения стабильности в Европе.