Южная Осетия объявила о закрытии границы с Грузией
Южная Осетия временно закрыла границу с Грузией. Это связано с напряженностью на нескольких пограничных пунктах.
«В целях обеспечения безопасности населения Южной Осетии временно приостанавливается функционирование мест пересечения югоосетино-грузинской государственной границы (МПГГ) «Раздахан» и «Синагур», — говорится в заявлении Комитета госбезопасности (КГБ) Южной Осетии.
Пограничные пункты будут открыты после нормализации обстановки.
Ранее Государственный департамент США призвал Россию отменить решение о признании Абхазии и Южной Осетии и вывести свои силы с «оккупированных» территорий Грузии».ОбществоВласть
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