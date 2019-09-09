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Южная Осетия объявила о закрытии границы с Грузией

21:44, 09.09.2019
Южная Осетия объявила о закрытии границы с Грузией
Фото: ru.wikipedia.org

Южная Осетия временно закрыла границу с Грузией. Это связано с напряженностью на нескольких пограничных пунктах.

«В целях обеспечения безопасности населения Южной Осетии временно приостанавливается функционирование мест пересечения югоосетино-грузинской государственной границы (МПГГ) «Раздахан» и «Синагур», — говорится в заявлении Комитета госбезопасности (КГБ) Южной Осетии.

Пограничные пункты будут открыты после нормализации обстановки.

Ранее Государственный департамент США призвал Россию отменить решение о признании Абхазии и Южной Осетии и вывести свои силы с «оккупированных» территорий Грузии».

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