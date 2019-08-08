США призвали Россию отменить признание Абхазии и Южной Осетии

Государственный департамент США призвал Россию отменить решение о признании Абхазии и Южной Осетии и вывести свои силы с «оккупированных» территорий Грузии».

Официальный представитель ведомства Морган Ортагус также призвала выполнять обязательство не применять силу в отношении Грузии.

«За последние сутки мы получили сообщения, что поддерживаемые Россией власти начали процесс демаркации границ в деревне рядом с пограничной линией Южной Осетии. В случае завершения этих работ деревня окажется отрезанной от системы орошения», — цитирует Оргатус «РИА Новости».