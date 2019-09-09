В Уфе трое экс-полицейских полиции предстанут перед судом за насилие в отношение следователей

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении троих бывших сотрудников отдела полиции №11 в Уфе по обвинению в превышении должностных полномочий, совершенное с применением насилия и подстрекательство к его совершению. Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

По данным следствия, в декабре 2018 года двое следователей из регионального управления СКР прибыли в отдел полиции для его осмотра в рамках проводимой ими доследственной проверки по заявлению о применении насилия неустановленными сотрудниками полиции в отношении несовершеннолетнего.



Один из обвиняемых, врио начальника отдела полиции, после прибытия следователей вместе с двумя понятыми поручил двум полицейским выдворить их «с применением насилия», воспрепятствовав им провести следственное действие.

«После чего двое полицейских, неправомерно применив физическую силу в отношении двоих следователей, а также в отношении двоих девушек, приглашенных в качестве понятых, против воли последних, вывели их из помещения дежурной части, при этом, причинив одному из следователей телесные повреждения», — сообщает СК.



Обвиняемые не признали вину в совершенном преступлении. По результатам служебной проверки они были уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.