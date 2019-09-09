Суд арестовал обвиняемого в нападении на Памфилову

Басманный суд Москвы арестовал Бахыта Карабалаева, обвиняемого в нападении на главу Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову в ее собственном доме. Он пробудет под стражей до 6 ноября.

Мужчина признал вину и дал показания о его обстоятельствах, пишет RT. По его словам, он напал на случайный дом и не знал о личности хозяев.

Ранее сообщалось, что на главу ЦИК было совершено нападение. Инцидент произошел в ночь на 6 августа. Злоумышленник через окно проник на террасу дома и неоднократно ударил Памфилову электрошокером. После этого он скрылся. Следственный комитет РФ предположил, что нападение на Памфилову могло быть связано с ее профессиональной деятельностью.