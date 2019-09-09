КХЛ. «Нефтехимик» сыграет первый домашний матч в сезоне
Сегодня в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) пройдет очередной игровой день.
«Нефтехимик» проведет свой первый домашний матч в сезоне, соперником нижнекамцев станет рижское «Динамо». Центральный матч дня состоится в Екатеринбурге, где местный «Автомобилист» примет магнитогорский «Металлург», сменивший главного тренера.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Куньлунь» — «Барыс» — 2:3 (0:0, 2:2, 0:1).
Голы:
0:1 — 23 Дитц (Найт)
0:2 — 27 Хелевка (Старченко)
1:2 — 34 Йип (Вонг)
2:2 — 39 Верек (Локхарт, Челиос)
2:3 — 47 Михайлис (Хелевка)
«Автомобилист» — «Металлург» Мг — 17.00.
Голы:
0:1 — 1 Расмуссен (Мозякин, Постма)
1:1 — 4 Гареев (Трямкин, Обидин)
«Нефтехимик» — «Динамо» Рига — 19.00.
«Северсталь» — ЦСКА — 19.30.
«Витязь» — «Динамо» Москва — 19.30.
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