В уфимской многоэтажке прогремел хлопок

Фото: МЧС по РБ

Сегодня, 9 сентября, в пятиэтажном доме на улице Александра Невского в Орджоникидзевском районе Уфы прогремел хлопок. Жильцы обратились в центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Башкирии и вызвали спасателей.



— К месту незамедлительно были направлены силы и средства уфимского пожарно-спасательного гарнизона, — сообщили в МЧС России по РБ.



Позже выяснилось, что в одной из квартир произошел хлопок в емкости с легковоспламеняющеюся жидкостью без последующего горения.



— В результате повреждено остекление в комнате квартиры, упавшая оконная рама повредила припаркованный внизу автомобиль. На месте работает дознаватель МЧС России, бригада медиков и полиция, — пояснили в пресс-службе ведомства.



Ситуация находится на контроле МЧС по Республике Башкортостан.

Напомним, на днях в Уфе произошел еще один хлопок. Приехавшие на место экстренные службы обнаружили, что причиной взрыва стала поломка самогонного аппарата.