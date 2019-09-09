Вратарь «Салавата» Метсола признан лучшим вратарем первой недели КХЛ

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила имена лучших игроков первой недели чемпионата. Лауреаты были выбраны на основании статистических данных в четырех номинациях.

Лучшим вратарем признан игрок «Салавата Юлаева» Юха Метсола. 30-летний финн в трех матчах одержал две победы и отметился одной игрой на «ноль». Метсола отразил 95,83% бросков при коэффициенте надежности 1,30.

Лучшим защитником стал Яков Рылов из «Спартака», набравший в четырех матчах 3 (2+1) очка. Защитник московского клуба имеет показатель полезности «+6».

Лучшим среди форвардов признан нападающий минского «Динамо» Тему Пулккинен, отметившийся 4 голами и одной результативной передачей.

Новичком недели стал также нападающий минского клуба Игорь Мартынов. В активе форварда четыре результативные передачи в четырех матчах.