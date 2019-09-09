Госдума предложила ввести единую минимальную цену на сигареты

Депутаты Госдумы предложили ввести минимальную цену на пачку сигарет в России в размере 85 рублей. Такая мера снизит доступность сигарет и поможет пресечь ввоз контрафакта и контрабанды, считают парламентарии.

«Законопроект, который мы внесем, будет фиксировать минимальную цену. Она будет зависеть от налоговой нагрузки и каждый год автоматически пересчитываться. Например, меняется ставка акциза, НДС, — все это будут заводить в формулу, и каждый год мы будем получать новую цену», — цитирует первого зампреда Комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергея Катасонова «Парламентская газета».

По словам Катасонова, в 2018 году доля контрафактной или незаконно ввезенной табачной продукции на российском рынке составила порядка 80%. Из-за этого бюджет потерял около 50 млрд рублей. Он отметил, что 95% легальных сигарет не стоят меньше 90 рублей, поэтому можно было бы установить минимальную цену в 85 рублей.

В настоящее время минимальная стоимость сигарет в соответствии с законом составляет 75% от максимальной розничной цены, которую утверждают с учетом акциза производители. При этом для каждой марки расчет индивидуальный.

Напомним, ранее в Минздраве предложили запретить продажу алкоголя и сигарет в жилых кварталах.