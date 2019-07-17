В Минздраве предложили запретить продажу алкоголя и сигарет в жилых кварталах

Главный нарколог Минздрава Евгений Брюн предложил новую меру по снижению потребления алкоголя и табака. Он считает, что в жилых районах необходимо запретить продажу спиртного и сигарет.

«Маленькие продуктовые магазины есть непосредственно в жилых домах, и там продают алкоголь и табак», — приводит слова внештатного специалиста министерства ТАСС.

Брюн считает, что шаговая доступность этих товаров повышает объемы их потребления. Кроме того, продукция употребляется «тут же во дворах на детских площадках», убежден медик.

Альтернативой он считает создание крупных алкомаркетов.

Брюн отметил, что даже после такого запрета останется категория людей, которая будет ездить и покупать алкоголь в крупных магазинах. Однако эта мера позволит снизить потребление среди «неустойчивых потребителей».

Ранее сообщалось, что в России могут повысить возраст продажи алкоголя с 18 до 21 года.