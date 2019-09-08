В Башкирии разработают программу развития республики до 2024 года

Вчера в правительстве Башкортостана состоялось рабочее совещание, посвященное подготовке стратегии развития республики до 2024 года. Документ ляжет в основу деятельности органов исполнительной власти и муниципалитетов.

Программа развития региона будет базироваться на задачах, поставленных в майском указе президента России Владимира Путина, национальных проектах, и при этом носить самостоятельный характер.

В стратегии будут обозначены не только общие тренды, но и конкретные, измеримые показатели по каждому из важнейших направлений развития республики, говорится на сайте правительства Башкортостана. В частности, речь идет о создании крупных инфраструктурных, социальных, спортивных, культурных объектов, строительство которых республика возьмет на себя.

В документе планируется проанализировать индустриальные парки, объем инвестиций и количество резидентов особой экономической зоны.



Напомним, сегодня в Башкирии проходят выборы главы региона. За первые три часа там проголосовали 10% избирателей.