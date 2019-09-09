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Роскачество обнаружило в шоколадных шариках для завтраков токсины

13:16, 09.09.2019
Роскачество обнаружило в шоколадных шариках для завтраков токсины
Фото: pixabay.com

Треть из проверенных торговых марок одного из самых популярных видов быстрых завтраков — шоколадных шариков содержит токсины, говорится в исследовании Роскачества.

«В продукции пяти торговых марок эксперты впервые за всю историю исследований Роскачества зафиксировали токсин — охратоксин А», — отмечается в сообщении ведомства.

Его количество превышало предельно допустимую норму в 0,005 мг/кг, установленную техрегламентом Таможенного союза «О безопасности зерна». Это могло произойти из-за отсутствия проверки входного сырья (зерна) на наличие микотоксинов, считают специалисты. Ввиду серьезных нарушений по безопасности рейтинг данных продуктов был обнулен.

Охратоксин А негативно влияет на почки, вызывая атрофию канальцев, интерстициальный фиброз и другие заболевания, связанные с цитотоксическими и канцерогенными свойствами токсина. Между тем острые отравления охратоксином А крайне редки.

В проверке Роскачества участвовали 18 наиболее популярных на российском рынке брендов шоколадных шариков стоимостью от 12 до 186 рублей за 100 гр продукта. Их проверили по 222 показателям качества и безопасности.

Ранее в Роскачестве рассказали, как выбрать хорошую рыбу и красную икру.

Общество
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