В Роскачестве объяснили, как выбрать хорошую рыбу и красную икру

Глава Роскачества Максим Протасов рассказал, как выбрать качественную и свежую красную икру и красную рыбу.

«Чтобы выбрать хорошую рыбу, нужно руководствоваться оценкой ее внешнего вида и запаха. Покупая свежую рыбу, внимательно изучите ее внешний вид. Цвет рыбы должен быть однородным. Качественное филе рыбы имеет прозрачную глазурь, которая блестит на срезе и присутствует тонким слоем на всей поверхности продукта. Консистенция рыбы не должна быть сильно волокнистой — это признак того, что размороженная рыба растаяла и ее повторно заморозили», — цитируют «РИА Новости» слова главы ведомства.

Также он обратил внимание на то, что икра разных видов лососевых по вкусу и виду может различаться и этим пользуются производители. Протасов отметил, что в таком случае под названием «лососевая икра» в баночке может быть что угодно, вплоть до «каши» из всех видов.

Поэтому эксперт посоветовал выбирать упаковки, промаркированные надписью ГОСТ, ведь в этом случае производитель обязан указать вид рыб, из которых получен продукт.

Он заметил, что при покупке икры следует обращать внимание на дату производства, маркировку, внешний вид и условия хранения в точке, где продается товар. Хорошая икра будет произведена в те месяцы, когда рыба семейства лососевых идет на нерест — в среднем с середины мая по октябрь—декабрь. Выбитые цифры на жестяной заводской банке с икрой должны быть выпуклыми, а не вдавленными. Упаковка не должна быть вздутой, иначе в ней есть недопустимые виды микробов. В магазине икра должна храниться при температуре от –4 до –6°С, рассказал Протасов.

Ранее Роскачество определилось, как правильно маркировать био- и экопродукты, а также фермерские продукты. Ведомство предложило следовать требованиям, которые установлены в Евросоюзе.

