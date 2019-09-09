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Мария Шарапова покинула топ-100 рейтинга WTA

13:15, 09.09.2019
Мария Шарапова покинула топ-100 рейтинга WTA
Фото: commons.wikimedia.org/ Justin Smit

Сегодня Женская теннисная ассоциация (WTA) по итогам завершившегося турнира US Open опубликовала обновленный рейтинг теннисисток планеты.

Россиянка Мария Шарапова упала на 48 позиций и вылетела из топ-100 рейтинга. Теперь она занимает 135 место среди теннисисток. Лучшей из россиянок оказалась Екатерина Александрова, занимающая 39-ю позицию.

Возглавила рейтинг австралийка Эшли Барти, поднявшаяся со второго места. Победительница US Open канадка Бьянка Андрееску поднялась на пятое место. Американка Серена Уильямс опустилась на одну строчку и занимает девятую позицию.

СпортОбщество
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