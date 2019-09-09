Федор Кудряшов: «У игроков сборной России поменялся менталитет»

Защитник «Сочи» и сборной России по футболу Федор Кудряшов поделился своим мнением о победе над командой Шотландии.

— Раньше сборная часто допускала ошибки в важнейших матчах. В игре с Шотландией удалось добиться победы на классе. Можно говорить о том, что у команды поменялся менталитет?

— Я уверен, что наш менталитет поменялся. И в этом большая заслуга тренерского штаба и коллектива, который был создан в преддверии чемпионата мира. Как говорил Артем Дзюба, люди, которые приезжают в сборную, должны понимать, за что они играют и кого представляют.

— Дзюба забил Шотландии. Все знают о его мечте поиграть в Британии. Он не рассказывал перед матчем о своем особом настрое?

— Об этом он ничего не говорил. У нас все мысли были только о сборной. Артем заряжал команду. Он и все мы понимали, что это один из самых важных матчей этой квалификации. Поэтому нам нужно было кровь из носу побеждать, что мы и сделали, — сказал Кудряшов.

Напомним, ранее сборная России по футболу одержала важную победу над национальной командой Шотландии со счетом 2:1.