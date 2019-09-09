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Игрок «Нефтехимика» Макаров мог перейти в топ-клуб РПЛ

11:10, 09.09.2019
Игрок «Нефтехимика» Макаров мог перейти в топ-клуб РПЛ
Фото: vk.com/fcneftekhimik

Полузащитник «Нефтехимика» Денис Макаров нынешним летом мог перейти в один из ведущих клубов Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом со ссылкой на агента футболиста сообщил «Чемпионат».

Агент отметил, что «Нефтехимик» не согласился продавать своего лучшего игрока в самом начале чемпионата. Возможно, стороны вернутся к сделке после окончания первой части сезона зимой.

Также предметный интерес к игроку проявлял «Урал».

Напомним, что после 12 туров Денис Макаров вместе с игроком «Торпедо» Иваном Сергеевым возглавляет гонку лучших бомбардиров ФНЛ с 8 забитыми голами.

СпортФутбол Татарстан
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