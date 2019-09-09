Медведев проиграл Надалю в финале US Open

Россиянин Даниил Медведев уступил испанцу Рафаэлю Надалю в финале Открытого чемпионата США по теннису (US Open). Соревнования проходили на кортах Национального теннисного центра в Нью-Йорке на покрытии «хард».

23-летний россиянин, посеянный на турнире под пятым номером, проиграл Надалю (2) со счетом 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6. Матч продолжался 4 часа 49 минут. Спортсмены встретились друг с другом второй раз, 11 августа Медведев играл с Надалем в финале турнира в Монреале и уступил со счетом 3:6, 0:6, передает ТАСС.

33-летний Надаль, занимающий второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), в четвертый раз одержал победу на US Open, также на его счету рекордные 12 побед на Roland Garros, две на «Уимблдоне» и одна на Australian Open. Таким образом, в активе Надаля стало 19 побед на турнирах Большого шлема. По этому показателю испанец занимает второе место, уступая лишь швейцарцу Роджеру Федереру, на счету которого 20 побед.