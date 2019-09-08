СПЧ оценил обеспечение прав избирателей в Башкирии

Совет при президенте РФ по по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) оценил обеспечение прав избирателей в Башкирии, хотя у наблюдателей и были незначительные замечания, заявил глава совета при президенте РФ по правам человека Михаил Федотов.

«Права избирателей [в Башкирии] были обеспечены, хотя у нас есть претензии и замечания, довольно много, но они не носят принципиального характера», - цитирует ТАСС слова собеседника.

Мониторинговая группа СПЧ посетила 23 избирательных участка в республике. Председатель совета отметил, что ему понравилась активность избирателей Башкирии.

В конце августа стало известно, что глава СПЧ Федотов возьмет под контроль выборы в Башкирии из-за сообщений о готовящихся нарушениях на отдельных избирательных участках. Тогда ее представители отмечали, что впервые получают такие данные до начала выборов.

Ранее сообщалось,что врио главы Башкирии Радий Хабиров поблагодарил жителей республики за хорошую явку на выборы.