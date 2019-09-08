Радий Хабиров поблагодарил жителей Башкирии за хорошую явку на выборы

Врио главы Башкирии Радий Хабиров поблагодарил жителей республики за хорошую явку на выборы. Также он рассказал о том, что основной состав правительства Башкортостана останется прежним.

«Только что завершилось голосование на избирательных участках. В первую очередь хотел поблагодарить наших избирателей за организованность и ответственность. Явка избирателей на участки составляет, по предварительным данным, более 60 процентов», — передает «Башинформ» слова политика.

Кроме того, Хабиров рассказал, что окончательный состав правительства Башкирии будет известен 19 сентября. Большинство его членов остаются на своих местах.

Ранее сообщалось, что Радий Хабиров, занимающий пост врио главы Башкирии, набирает 83% голосов избирателей. Об этом говорят данные экзитпола (опрос граждан на выходе с избирательных участков).